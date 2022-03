Vide-greniers du Club Taurin Saint-Andiol Saint-Andiol Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-05-01 08:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Saint-Andiol Bouches-du-Rhône Saint-Andiol 15 15 Vide-greniers de 8h à 18h.

Entrée exposants à partir de 5h00

Tarifs : 15€ les 5 mètres linéaires.

Buvette et snack sur place. Vide-greniers du Club Taurin “Lou Bouvaou” le Dimanche 1er Mai 2022

