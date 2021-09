Vide-greniers du Burdigala Deuches Pauillac, 10 octobre 2021, Pauillac.

Vide-greniers du Burdigala Deuches 2021-10-10 – 2021-10-10

Pauillac Gironde

EUR 2.5 A vos agendas : l’association Burdigala Deuches organise son vide-greniers sur les quais de Pauillac. A cette occasion, venez découvrir une exposition de 2CV et dérivées.

Buvette et viennoiseries sur place.

Tarifs : 2.50€ le mètre.

Informations et réservations auprès de Sabine Blériot au 06.19.21.95.55 (de 19h à 21h ou par SMS en précisant le nom et nombre de mètre).

A vos agendas : l’association Burdigala Deuches organise son vide-greniers sur les quais de Pauillac. A cette occasion, venez découvrir une exposition de 2CV et dérivées.

Buvette et viennoiseries sur place.

Tarifs : 2.50€ le mètre.

Informations et réservations auprès de Sabine Blériot au 06.19.21.95.55 (de 19h à 21h ou par SMS en précisant le nom et nombre de mètre).

+33 6 19 21 95 55

A vos agendas : l’association Burdigala Deuches organise son vide-greniers sur les quais de Pauillac. A cette occasion, venez découvrir une exposition de 2CV et dérivées.

Buvette et viennoiseries sur place.

Tarifs : 2.50€ le mètre.

Informations et réservations auprès de Sabine Blériot au 06.19.21.95.55 (de 19h à 21h ou par SMS en précisant le nom et nombre de mètre).

Ville de Pauillac

dernière mise à jour : 2021-09-20 par