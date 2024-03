Vide-Greniers du Bord de Mer Boulevard de Civanam Le pouliguen, samedi 27 avril 2024.

Vide-Greniers du Bord de Mer Ne manquez pas le vide-greniers du Bord de Mer. Buvette et petite restauration sur place. Ouverture des inscriptions pour les exposants le 15 mars 2024 jusqu’au 15 avril 2024. Samedi 27 avril, 09h30 Boulevard de Civanam Entrée libre: 0, Inscription: 5, Inscription: 14, Inscription: 18

Début : 2024-04-27T09:30:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T09:30:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

Ne manquez pas le vide-greniers du Bord de Mer.

Buvette et petite restauration sur place.

Ouverture des inscriptions pour les exposants le 15 mars 2024 jusqu’au 15 avril 2024.

Boulevard de Civanam Place des cirques 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 80 15 13 54 jumelagelm@orange.fr https://www.labaule-guerande.com/vide-greniers-du-bord-de-mer-le-pouliguen.html

