Vide-greniers du bois Le bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Le pouliguen, samedi 8 juin 2024.

Début : 2024-06-08T09:00:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

Vide-greniers organisé par l’Association Scenez’Bulles dans le bois du Pouliguen.

5€ le mètre linéaire.

Réservation à l’office de tourisme du Pouliguen à partir de mi-avril.

Le bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire

FAMILLE LOISIRS