L’association théâtrale Scenez’Bulles organise un vide-greniers au bois du Pouliguen. Inscription à l’office de tourisme du Pouliguen. 5€ le mètre linéaire.

L'association théâtrale Scenez'Bulles organise un vide-greniers au bois du Pouliguen. Inscription à l'office de tourisme du Pouliguen. 5€ le mètre linéaire.

2022-06-11T09:00:00 2022-06-11T18:00:00

