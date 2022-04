Vide-greniers du 1er mai à Douelle Douelle Douelle Catégories d’évènement: 46140

Vide-greniers du 1er mai à Douelle Douelle, 1 mai 2022, Douelle.

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Douelle 46140 Douelle 10 EUR 10 L’APE aura également le plaisir de vous préparer de quoi vous restaurer sur place (sandwichs saucisse/merguez, crêpes, boissons) tout au long de cette journée.

Vide-greniers organisé par l'APE de Douelle afin de récolter des fonds pour l'école du village. L'APE aura également le plaisir de vous préparer de quoi vous restaurer sur place (sandwichs saucisse/merguez, crêpes, boissons) tout au long de cette journée.

110 exposants.

Muguet à la vente selon la cueillette

Muguet à la vente selon la cueillette APE de Douelle

