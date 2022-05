Vide-greniers Donville-les-Bains, 7 août 2022, Donville-les-Bains.

Vide-greniers Donville-les-Bains

2022-08-07 – 2022-08-07

Donville-les-Bains 50350

Donville Animations (ex comité des fêtes) organise le Vide Grenier Annuel si vous souhaitez participer à cette manifestation merci de bien vouloir effectuer au préalable votre réservation uniquement les jours de permanence, au Pavillon situé derrière la mairie

(pas de prise en compte de réservation par téléphone ou par mail)

de 10H00 à 13H00

Mercredi 6 juillet et le samedi 9 juillet

Mercredi 13 juillet et le Samedi 16 juillet

Mercredi 20 juillet et le Samedi 23 juillet

Donville-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-26 par