Vide-Greniers organisé par le comité des fêtes le dimanche 1er août 2021 de 6h à 18h à Saint Germain des Près au stade de foot situé rue des Anciens Combattants. Buvette et restauration sur place. 2€ le mètre linéaire – information au 06 89 31 26 60 ou par mail : cdfsg45@gmail.com Vide-Greniers le 1er aout 2021 à Saint Germain des Près SAINT GERMAIN DES PRES 45220 RUE DES ANCIENS COMBATTANTS, Saint-germain-des-pres Saint-germain-des-pres

