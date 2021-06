La baule Avenue du Commandant Durant La baule, Loire-Atlantique Vide-greniers d’Escoublac Avenue du Commandant Durant La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Vide-greniers d’Escoublac Avenue du Commandant Durant, 7 août 2021-7 août 2021, La baule. Vide-greniers d’Escoublac

Avenue du Commandant Durant, le samedi 7 août à 08:00

Réservé à la vente d’objet d’occasion. Disponibilités, tarifs et inscription auprès de l’organisateur uniquement. Réservé à la vente d’objet d’occasion. Disponibilités, tarifs et inscription auprès de l’organisateur uniquement. Avenue du Commandant Durant Quatier d’Escoublac 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T08:00:00 2021-08-07T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Avenue du Commandant Durant Adresse Quatier d'Escoublac 44500 La baule Ville La baule lieuville Avenue du Commandant Durant La baule