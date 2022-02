Vide-greniers des Vieux métiers Vieux outils Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Vide-greniers des Vieux métiers Vieux outils Plouha, 25 septembre 2022, Plouha. Vide-greniers des Vieux métiers Vieux outils Rue René Cassin Association Vieux Métiers Vieux Outils Plouha

2022-09-25 09:00:00 – 2022-09-25 18:00:00 Rue René Cassin Association Vieux Métiers Vieux Outils

Plouha Côtes d’Armor 3 € Le mètre pour les exposants.

Entrée gratuite pour les chineurs.

Rue René Cassin Association Vieux Métiers Vieux Outils Plouha

