Vide-greniers des Vieilles Mécaniques Rurales Clairac

Lot-et-Garonne

Vide-greniers des Vieilles Mécaniques Rurales Clairac, 24 juillet 2022, Clairac. Vide-greniers des Vieilles Mécaniques Rurales

Stade Vivens Clairac Lot-et-Garonne

2022-07-24 07:00:00 – 2022-07-24 Clairac

Lot-et-Garonne EUR 2 2 Vide-greniers des Vieilles Mécaniques Rurales.

– de 8h à 17h pour les Visiteurs.

– à 7h pour les Exposants.

– Pas de Restauration sur place.

– Photocopie Recto/Verso de la pièce d’identité obligatoire.

– Inscriptions à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Tonneins 05.53.79.22.79 et au Point Info de Clairac (Anciennement Tiers Lieu).

Clairac

