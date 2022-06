VIDE-GRENIERS DES SAPEURS-POMPIERS Terville Terville Catégories d’évènement: 57180

Terville

VIDE-GRENIERS DES SAPEURS-POMPIERS Terville, 12 juin 2022, Terville. VIDE-GRENIERS DES SAPEURS-POMPIERS avenue du 14 juillet Parking Leclerc Terville

2022-06-12 07:00:00 07:00:00 – 2022-06-12 16:00:00 16:00:00 avenue du 14 juillet Parking Leclerc

Terville 57180 L’association « Amicale des Sapeurs-Pompiers » en partenariat avec la municipalité de Terville et le centre commercial Leclerc, organise un vide-greniers sur le parking du centre commercial Leclerc. Prix : 5€ les 2,5 mètres linéaires. Véhicule possible sous conditions.

Accueil et placement des exposants à partir de 6h. Les places seront numérotées et réservées à réception des documents (bulletin réservation, copie pièce d’identité, chèque) Le bulletin de réservation est à retirer dans le hall d’accueil de la mairie de Terville. Une permanence sera également tenue à la caserne de 18h à 18h45 située rue de Verdun à côté de la mairie pour les inscriptions et répondre aux questions. Café d’accueil, diverses boissons, restauration, toilettes disponibles. +33 6 72 27 56 33 avenue du 14 juillet Parking Leclerc Terville

