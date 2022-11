Vide-greniers des Sapeurs Pompiers Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Bort-les-OrguesBort-les-Orgues Catégories d’évènement: Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues

Corrze

Vide-greniers des Sapeurs Pompiers Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues, 27 novembre 2022, Bort-les-OrguesBort-les-Orgues. Vide-greniers des Sapeurs Pompiers Rue Mermoz

Bort-les-Orgues Corrze OT Haute-Corrèze Bureau de Bort Les Orgues Bort-les-Orgues

2022-11-27 07:00:00 07:00:00 – 2022-11-27 17:00:00 17:00:00 Bort-les-Orgues

Corrze Rue Mermoz Bort-les-Orgues Corrze Bort-les-Orgues Au grand Hall, toute la journée. L’amicale des Sapeurs-pompiers de Bort organise un vide-greniers. Rue Mermoz Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues

dernière mise à jour : 2022-11-09 par OT Haute-Corrèze Bureau de Bort Les Orgues

Détails Catégories d’évènement: Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues, Corrze Autres Lieu Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Adresse Bort-les-Orgues Corrze OT Haute-Corrèze Bureau de Bort Les Orgues Bort-les-Orgues Ville Bort-les-OrguesBort-les-Orgues lieuville Rue Mermoz Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Departement Corrze

Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Bort-les-OrguesBort-les-Orgues Corrze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bort-les-orguesbort-les-orgues/

Vide-greniers des Sapeurs Pompiers Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues 2022-11-27 was last modified: by Vide-greniers des Sapeurs Pompiers Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues 27 novembre 2022 Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Corrze OT Haute-Corrèze Bureau de Bort Les Orgues Corrze

Bort-les-OrguesBort-les-Orgues Corrze