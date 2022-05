Vide-greniers de Vandy Vandy Vandy Catégorie d’évènement: VANDY

Vandy Ardennes Vandy L’association “Sports et Loisirs” de Vandy organise un vide-greniers dans les rues de la commune le dimanche 8 mai 2022. De 7h à 18h, venez chiner dans ce beau petit village. Sur place, buvette et petite restauration.Information exposant : Vide-greniers réservé aux particuliers. Ouverture après 7h pour les exposants. 1.50€ le mètre linéaire. Vandy

