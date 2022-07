Vide-Greniers de Saint-Chamarand

Vide-Greniers de Saint-Chamarand, 13 août 2022, . Vide-Greniers de Saint-Chamarand



2022-08-13 08:00:00 08:00:00 – 2022-08-13 18:00:00 18:00:00 Emplacements Exposants gratuits.

Réservation des emplacements obligatoire au : 06 24 73 04 90 ou 06 85 42 08 41

Buvette et restauration sur place. Chineuses et chineurs : à vos paniers! C’est parti pour la récolte des greniers, caves, …. de Saint-Chamarand et des environs! +33 5 65 30 91 36 Emplacements Exposants gratuits.

Buvette et restauration sur place.

