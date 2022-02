Vide-greniers de Robien Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Vide-greniers de Robien Saint-Brieuc, 1 mai 2022, Saint-Brieuc. Vide-greniers de Robien Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc

2022-05-01 – 2022-05-01 Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Vide-grenier organisé par l’Ape de l’école maternelle Guy Ropartz à Saint-Brieuc. Tous les bénéfices serviront à financer des activités et du matériel pour les enfants. +33 7 67 12 72 70 https://apeguyropartz.wixsite.com/apeguyropartz/lcole Vide-grenier organisé par l’Ape de l’école maternelle Guy Ropartz à Saint-Brieuc. Tous les bénéfices serviront à financer des activités et du matériel pour les enfants. Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Ville Saint-Brieuc lieuville Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc Departement Côtes d'Armor

Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/

Vide-greniers de Robien Saint-Brieuc 2022-05-01 was last modified: by Vide-greniers de Robien Saint-Brieuc Saint-Brieuc 1 mai 2022 Côtes-d’Armor saint-brieuc

Saint-Brieuc Côtes d'Armor