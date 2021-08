Ramonville-Saint-Agne Groupe scolaire Saint-Exupéry Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Vide-greniers de rentrée Groupe scolaire Saint-Exupéry Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Vide-greniers de rentrée Groupe scolaire Saint-Exupéry, 26 septembre 2021, Ramonville-Saint-Agne. Vide-greniers de rentrée

Groupe scolaire Saint-Exupéry, le dimanche 26 septembre à 09:00

Venez chiner et donnez une seconde vie à ces objets du quotidien. Organisé par le conseil de quartier des Coteaux Groupe scolaire Saint-Exupéry Avenue Gleyze-vieille, 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T09:00:00 2021-09-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Groupe scolaire Saint-Exupéry Adresse Avenue Gleyze-vieille, 31520 Ramonville Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Groupe scolaire Saint-Exupéry Ramonville-Saint-Agne