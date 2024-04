Vide-Greniers de Pâques Saint-Jean-Lagineste, lundi 1 avril 2024.

Vide-Greniers de Pâques Saint-Jean-Lagineste Lot

Le Comité des fêtes de Saint-Jean-Lagineste organise son vide-greniers avec un château gonflable pour les enfants, une exposition de vieilles mécaniques, buvette et restauration sur place, plateau repas et pain cuit au four à bois.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 07:30:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Place de l’Eglise

Saint-Jean-Lagineste 46400 Lot Occitanie

