VIDE-GRENIERS DE MOSELLE SUD HANDBALL Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

VIDE-GRENIERS DE MOSELLE SUD HANDBALL Sarrebourg, 18 avril 2022, Sarrebourg. VIDE-GRENIERS DE MOSELLE SUD HANDBALL rue Pierre de Coubertin parking de l’Espace Pierre de Coubertin Sarrebourg

2022-04-18 06:00:00 06:00:00 – 2022-04-18 18:00:00 18:00:00 rue Pierre de Coubertin parking de l’Espace Pierre de Coubertin

Sarrebourg Moselle Avis aux chineurs !!! Vide-greniers du Moselle Sud Handball, se tiendra lundi 18 avril 2022 de 6h00 à 18h00 sur le parking de l’espace Pierre de Coubertin, rue Pierre de Coubertin. L’entrée est gratuite. au programme : Vide grenier, marché aux puces, antiquités, brocanteurs professionnels et expositions diverses. Renseignements et inscription avant le 10 avril au 03 87 03 44 64/03 87 23 93 65. +33 3 87 03 44 64 https://www.smshandball.fr/ Libre de droits -jackmac34 pour Pixabay

rue Pierre de Coubertin parking de l’Espace Pierre de Coubertin Sarrebourg

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse rue Pierre de Coubertin parking de l'Espace Pierre de Coubertin Ville Sarrebourg lieuville rue Pierre de Coubertin parking de l'Espace Pierre de Coubertin Sarrebourg Departement Moselle

Sarrebourg Sarrebourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrebourg/

VIDE-GRENIERS DE MOSELLE SUD HANDBALL Sarrebourg 2022-04-18 was last modified: by VIDE-GRENIERS DE MOSELLE SUD HANDBALL Sarrebourg Sarrebourg 18 avril 2022 Moselle Sarrebourg

Sarrebourg Moselle