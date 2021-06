Menou Menou Menou, Nièvre Vide-greniers de Menou Menou Menou Catégories d’évènement: Menou

Nièvre

Vide-greniers de Menou Menou, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Menou. Vide-greniers de Menou 2021-07-03 – 2021-07-03

Menou Nièvre Menou Un vide-greniers / brocante organisé par la municipalité vous attend à Menou.

Un stand sera sur place dont les fonds récoltés seront utilisés pour les travaux de sauvegarde de la Chapelle de la Tête Ronde. +33 3 86 39 81 94 Un vide-greniers / brocante organisé par la municipalité vous attend à Menou.

Un stand sera sur place dont les fonds récoltés seront utilisés pour les travaux de sauvegarde de la Chapelle de la Tête Ronde. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Menou, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Menou Adresse Ville Menou lieuville 47.36727#3.27631