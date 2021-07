Ferolles Stade de Férolles Férolles Vide-greniers de l’Union Musicale Stade de Férolles Ferolles Catégorie d’évènement: Férolles

Stade de Férolles, le dimanche 12 septembre à 08:00

Restauration sur place, animation musicale 10€ l’emplacement de 6m et 6€ l’emplacement de 3m Inscriptions préalables samedi 12 de 10h à 12h à la salle de musique (place de l’église) ou sur place le jour du vide-greniers. Vide-greniers avec animation musicale et restauration sur place Stade de Férolles Route du Martroi, Ferolles Ferolles

2021-09-12T08:00:00 2021-09-12T18:00:00

