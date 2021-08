Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët, Finistère Vide-Greniers de l’Office Municipal des Sports Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Vide-Greniers de l’Office Municipal des Sports Clohars-Carnoët, 15 août 2021, Clohars-Carnoët. Vide-Greniers de l’Office Municipal des Sports 2021-08-15 08:00:00 – 2021-08-15 18:30:00 Place de Nava Autour de la salle des sports

Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët L’OMS* organise son traditionnel vide-greniers du 15 août. Entrée gratuite pour les visiteurs. En raison des conditions sanitaires :

– Masque obligatoire sur le site de la manifestation.

– Pas de restauration sur place. *L’OMS est une association, indépendante de la mairie, qui a pour but de regrouper les différents associations sportives cloharsiennes et œuvre pour le développement du sport de la commune. dernière mise à jour : 2021-08-09 par OT QUIMPERLE TERRE OCEANE

Détails Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët, Finistère Autres Lieu Clohars-Carnoët Adresse Place de Nava Autour de la salle des sports Ville Clohars-Carnoët lieuville 47.7981#-3.58744