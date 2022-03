Vide-greniers de l’Office de la Culture et de la Vie Communale Saint-Andiol Saint-Andiol Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Andiol Bouches-du-Rhône Saint-Andiol L’Office de la Culture et de la Vie Communale de Saint-Andiol, entame la saison des vide-greniers sur la commune !!

Le Dimanche 3 Avril de 8h à 18h au Parc du Château.

Entrée à partir de 5h30 pour les exposants. Emplacements sans réservation. Places limitées !!

Tarifs : 15€ pour les extérieurs et 10€ pour les Saint-Andiolais.

Buvette et restauration sur place.

Infos auprès du Bureau d’Information Touristique. Vide-greniers dans le Parc du Château.

