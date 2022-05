VIDE-GRENIERS DE L’HUISSERIE L’Huisserie L'Huisserie Catégories d’évènement: L'Huisserie

Mayenne

VIDE-GRENIERS DE L’HUISSERIE L’Huisserie, 22 mai 2022, L'Huisserie. VIDE-GRENIERS DE L’HUISSERIE L’Huisserie

2022-05-22 – 2022-05-22

L’Huisserie Mayenne L’Huisserie Le vide-greniers se situera dans l’école publique de 8h à 18h.

Restauration sur place Vide greniers de L’Huisserie http://www.lamicalien.fr/ Le vide-greniers se situera dans l’école publique de 8h à 18h.

Restauration sur place L’Huisserie

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: L'Huisserie, Mayenne Autres Lieu L'Huisserie Adresse Ville L'Huisserie lieuville L'Huisserie Departement Mayenne

L'Huisserie L'Huisserie Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lhuisserie/

VIDE-GRENIERS DE L’HUISSERIE L’Huisserie 2022-05-22 was last modified: by VIDE-GRENIERS DE L’HUISSERIE L’Huisserie L'Huisserie 22 mai 2022 L'Huisserie mayenne

L'Huisserie Mayenne