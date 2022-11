Vide-Greniers de l’Hiver du Vigan Culture et Animations Le Vigan Le Vigan Catégories d’évènement: Le Vigan

Lot

Vide-Greniers de l’Hiver du Vigan Culture et Animations Le Vigan, 4 décembre 2022, Le Vigan. Vide-Greniers de l’Hiver du Vigan Culture et Animations

Espace Jean Carmet Le Vigan Lot

2022-12-04 08:00:00 08:00:00 – 2022-12-04 18:00:00 18:00:00 Le Vigan

Lot Le Vigan Accueil des exposants à partir de 7h. L’hiver venu, on chine toujours et on déniche de véritables petits trésors ! Rendez-vous à l’Espace Jean Carmet. nany.lacombe@gmail.com +33 6 23 40 89 55 ©VIVIANE6276

Le Vigan

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Le Vigan, Lot Autres Lieu Le Vigan Adresse Espace Jean Carmet Le Vigan Lot Ville Le Vigan lieuville Le Vigan Departement Lot

Le Vigan Le Vigan Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vigan/

Vide-Greniers de l’Hiver du Vigan Culture et Animations Le Vigan 2022-12-04 was last modified: by Vide-Greniers de l’Hiver du Vigan Culture et Animations Le Vigan Le Vigan 4 décembre 2022 Espace Jean Carmet Le Vigan Lot Le Vigan Lot

Le Vigan Lot