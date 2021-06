Baladou Baladou Baladou, Lot Vide-Greniers de l’Eté Baladou Baladou Catégories d’évènement: Baladou

Lot

Vide-Greniers de l’Eté Baladou, 27 juin 2021-27 juin 2021, Baladou. Vide-Greniers de l’Eté 2021-06-27 08:00:00 08:00:00 – 2021-06-27 18:00:00 18:00:00

Baladou Lot Baladou Premier vide-greniers de l’été avec une centaine d’exposants. buvette et petite restauration sur place, suivant les règles en vigueur à cette date. +33 5 65 32 00 21 vide-greniers generique dernière mise à jour : 2021-06-19 par

Détails Catégories d’évènement: Baladou, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Baladou Adresse Ville Baladou lieuville 44.92198#1.55584