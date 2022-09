VIDE GRENIERS DE L’ECOLE STE MARIE D’HERBIGNAC Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

VIDE GRENIERS DE L'ECOLE STE MARIE D'HERBIGNAC

2 octobre 2022

Boulevard de la Briêre Parking couvert du centre E.Leclerc Herbignac

2022-10-02 – 2022-10-02

Parking couvert du centre E.Leclerc Boulevard de la Briêre

Herbignac

Loire-Atlantique Vente à emporter de boissons et friandises Nombre d’emplacements limités. Différentes tailles d’emplacements. Parking couvert du E.Leclerc réservé pour les exposants. Accês limité aux véhicules de moins de 2m de haut. Café et croissant offerts aux exposants +33 2 40 88 90 11 Parking couvert du centre E.Leclerc Boulevard de la Briêre Herbignac

