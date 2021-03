Herbignac Herbignac 44410, Herbignac VIDE-GRENIERS DE L’ASSOCIATION POMPAS C’EST SYMPA Herbignac Catégories d’évènement: 44410

2021-07-14 09:00:00 – 2021-07-14 18:00:00 Rue du Mès Bourg de Pompas

Vide-greniers dans le bourg de Pompas, réservé aux particuliers. Date limite d'inscriptions : 10 juillet 2021. Restauration sur place. Sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire. contact@pompascsympa.fr +33 6 07 47 62 76 http://www.pompascsympa.fr/

Lieu Herbignac Adresse Rue du Mès Bourg de Pompas Ville Herbignac