Pyrénées-Atlantiques

Vide-greniers de l'association Pasoka 2021-11-07 08:00:00 – 2021-11-07 18:00:00 Parking Intersport Avenue de Bayonne

Bidart Pyrénées-Atlantiques L’association Pasoka organise un vide-greniers.

Les inscriptions se font en déposant le formulaire et le règlement à l’adresse suivante : 48 lotissement Hiri Artea à Bidart.

Les formulaires sont à disposition à l’Office de Tourisme de Bidart.

