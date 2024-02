Vide-greniers de l’association mézels patrimoine et mémoire Route des Granges de Mezels Vayrac, samedi 17 août 2024.

Vide-greniers de l’association mézels patrimoine et mémoire Route des Granges de Mezels Vayrac Lot

Sur les bords de la Dordogne, vide-greniers ouvert aux particuliers et brocanteurs.

Entrée Gratuite

Exposants de 50 à 100

Particuliers et professionnels

Restauration / Buvette, WC, Extérieur, Parking

Horaires visiteurs 08h30 à 18h00

Toute inscription à cette manifestation devra parvenir à l’adresse indiquée sur le bulletin d’inscription avant le 12 août. Les inscriptions ne seront prises en compte qu’après réception du dossier complet et seront confirmées par mail ou sms.

Location des emplacement 5 € pour 2 mètres, 10 € pour 4 mètres, 15 € pour 6 mètres… EUR.

