Hautes-Pyrenees Vide greniers le dimanche 16 avril 2023 de 7 h – 19 h au marché couvert du Tydos de Lourdes ! L’association Jumeaux et Plus 65 vous invite à son vide-greniers dimanche 16 avril 2023 au marché couvert du Tydos à Lourdes. Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous. +33 5 62 94 65 65 https://www.lourdes.fr/culture-sport-loisirs/agenda-des-manifestations/2010-vide-grenier-par-l-association-jumeaux-plus LOURDES 4 rue d’Alger Lourdes

