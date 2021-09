Villenave-d'Ornon Piscine olympique municipale Gironde, Villenave d'Ornon Vide-greniers de l’AS Chambéry Piscine olympique municipale Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Vide-greniers de l’AS Chambéry Piscine olympique municipale, 24 octobre 2021, Villenave-d'Ornon. Vide-greniers de l’AS Chambéry

Piscine olympique municipale, le dimanche 24 octobre à 08:00

Venez chiner parmi les nombreux stands, bibelots, vêtements, accessoires, à prix minis ! —————————————————————————————- ### De nombreux stands seront installés sur le parking de la piscine. **N’oubliez pas de respecter les règles sanitaires en vigueur** : port du masque obligatoire, distanciation physique d’1 mètre, respect des gestes barrière. Le non respect de ces règles peut entraîner une verbalisation dont le montant est de 135 €.

Entrée libre

Le club de foot de l’association sportive de Chambéry vous invite à son grand déballage Piscine olympique municipale 145 route de Léognan, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T08:00:00 2021-10-24T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Piscine olympique municipale Adresse 145 route de Léognan, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Piscine olympique municipale Villenave-d'Ornon