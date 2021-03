Ferel Salle Polyvalente Ferel, Loire-Atlantique Vide-greniers de l’Amicale Laïque de Férel Salle Polyvalente Ferel Catégories d’évènement: Ferel

Salle Polyvalente, le dimanche 13 juin à 10:00

Pour la 23ème édition, le vide-greniers vous ouvre ses portes ! Restauration sur place, animations, tombola et jeux !

Sur inscription.

Public

2021-06-13T10:00:00 2021-06-13T18:00:00

