Vide-greniers de l'Amicale de la Bretagne Saint-Junien

Saint-Junien

Vide-greniers de l’Amicale de la Bretagne Saint-Junien, 19 juin 2022, Saint-Junien. Vide-greniers de l’Amicale de la Bretagne La Bretagne Saint-Junien

2022-06-19 – 2022-06-19

La Bretagne 87200 Saint-Junien De 9h00 à 19h00. Entrée gratuite pour les visiteurs. 200 exposants maximum. Inscriptions par téléphone (laissez un message avec vos coordonnées, nous vous rappelons) ou par mail. Professionnels et amateurs. Installation des exposants de 7h00 à 9h00. Tarif : 2,50€ le mètre linéaire.

Déballage d’objets d’occasion uniquement.

Mesures barrières, selon les règles en vigueur du moment.

Restauration sur place et buvette si autorisé.

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Saint-Junien