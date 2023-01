Vide-greniers de l’Aber-Ildut Lanildut Lanildut OT IROISE BRETAGNE Lanildut Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Lanildut L’association Aber-Ildut Loisirs & Culture organise un grand vide-greniers, le 20 août 2023, sur le Port de Lanildut, terrain du Roz

Tarif unique exposant : 10€ – Visiteurs : Gratuit

Horaires : 7h30 exposants – 9h00 visiteurs

Restauration sur place et buvette.

Demande formulaire d’inscription et règlement communiqués en retour de mail.

Les fiches d’inscription devront être retournées accompagnées du chèque/espèces, au plus tard 15 jours avant la date du vide-greniers à :

Aber-Ildut Loisirs&Culture, Vide-greniers, 3 Hent Boularc’h-29840 Lanildut (0626894784) videgrenier29.lanildut@gmail.com +33 6 26 89 47 84 Lanildut

