Finistère Lanildut Organisé par Aber-Ildut Loisirs & Culture, 1er grand vide-greniers de l’été, le 16 juillet 2023, au Port de Lanildut, terrain du Roz.

Tarif exposant : 10€, Visiteurs : Gratuit

Horaires : 7h30 exposants – 9h00 visiteurs

Restauration sur place et buvette.

Inscription et règlement communiqués en retour de mail.

Les fiches devront être retournées accompagnées du règlement (chèque ou espèce), au plus tard 15 jours avant la date du vide-greniers à :

Aber-Ildut Loisirs&Culture, Vide-greniers, 3 Hent Boularc’h-29840 Lanildut (0626894784) videgrenier29.lanildut@gmail.com +33 6 26 89 47 84 Lanildut

