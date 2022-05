Vide-greniers de la Société de Chasse Saint-Andiol Saint-Andiol Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Andiol

Vide-greniers de la Société de Chasse Saint-Andiol, 15 mai 2022, Saint-Andiol. Vide-greniers de la Société de Chasse Saint-Andiol

2022-05-15 – 2022-05-15

Saint-Andiol Bouches-du-Rhône 15 15 Vide-greniers avec emplacements sans réservation dans le Parc du Château.

De 8h à 18h pour les visiteurs.

Tarif unique 15€. Entrée exposants à partir de 6h30.

Buvette et restauration sur place. Vide-greniers de la Société de chasse de Saint-Andiol le Dimanche 15 Mai 2022

SANS RESERVATION +33 6 83 52 87 91 Vide-greniers avec emplacements sans réservation dans le Parc du Château.

De 8h à 18h pour les visiteurs.

Tarif unique 15€. Entrée exposants à partir de 6h30.

Buvette et restauration sur place. Saint-Andiol

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Andiol Autres Lieu Saint-Andiol Adresse Ville Saint-Andiol lieuville Saint-Andiol Departement Bouches-du-Rhône

Vide-greniers de la Société de Chasse Saint-Andiol 2022-05-15 was last modified: by Vide-greniers de la Société de Chasse Saint-Andiol Saint-Andiol 15 mai 2022 Bouches-du-Rhône Saint-Andiol

Saint-Andiol Bouches-du-Rhône