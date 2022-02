Vide-Greniers de la Poterie au Perche Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Vide-Greniers de la Poterie au Perche Tourouvre au Perche, 28 mai 2022, Tourouvre au Perche. Vide-Greniers de la Poterie au Perche Le Bourg LA POTERIE AU PERCHE Tourouvre au Perche

2022-05-28 06:00:00 06:00:00 – 2022-05-28 18:00:00 18:00:00 Le Bourg LA POTERIE AU PERCHE

Tourouvre au Perche Orne Tourouvre au Perche Orne Vide Greniers toute la journée, emplacements gratuits.

Organisé par le Comité des fêtes. Petite restauration et buvette sur place. +33 2 33 25 73 14 Vide Greniers toute la journée, emplacements gratuits.

dernière mise à jour : 2022-02-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche

