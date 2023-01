Vide greniers de la MAM Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer

Vide greniers de la MAM Saint-Briac-sur-Mer, 5 mars 2023, Saint-Briac-sur-Mer . Vide greniers de la MAM Salle des fêtes Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

2023-03-05 – 2023-03-05 Saint-Briac-sur-Mer

Ille-et-Vilaine Après son succès lors de l’édition de septembre, toute l’équipe de la MAM est heureuse de vous annoncer l’édition de mars 2023 de son vide greniers, qui aura lieu le dimanche 5 mars 2023, à la salle des fêtes de St Briac, de 9h à 17h. Tarif/table fournie : 6€ ( 2 tables max/ exposant) Panier repas : 4€, à réserver en même temps que l’inscription. Petite restauration sucrée et salée sur place. Boissons chaudes et froides sans alcool. Tour de poney en fonction de la météo. Pêche à la ligne et pesée d’un panier surprise. mamtyhiboux@gmail.com +33 6 85 54 76 45 Saint-Briac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-01-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Autres Lieu Saint-Briac-sur-Mer Adresse Salle des fêtes Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Ville Saint-Briac-sur-Mer lieuville Saint-Briac-sur-Mer Departement Ille-et-Vilaine

Vide greniers de la MAM Saint-Briac-sur-Mer 2023-03-05 was last modified: by Vide greniers de la MAM Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer 5 mars 2023 ille-et-vilaine Saint-Briac-sur-Mer Salle des fêtes Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine