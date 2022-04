Vide-greniers de la Fête du pain et de la bière Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-AixeSaint-Priest-sous-Aixe Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Priest-sous-Aixe

Vide-greniers de la Fête du pain et de la bière Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe, 1 mai 2022, Saint-Priest-sous-AixeSaint-Priest-sous-Aixe. Vide-greniers de la Fête du pain et de la bière Le Bourg Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe

2022-05-01 07:00:00 07:00:00 – 2022-05-01 18:00:00 18:00:00

Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne Le Bourg Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne Saint-Priest-sous-Aixe De 7h à 18h dans le bourg.

Entrée libre.

2€ le ml pour les exposants.

Réservation d’un stand: 06 67 76 83 23 – 06 46 39 72 02. Premier vide-greniers dans le cadre de la Fête du pain et de la bière organisé par le Football Club de Saint-Priest-sous-Aixe.

Il se tiendra dans le bourg de la commune de Saint-Priest parmi les stands de métiers de bouche, de bière et proche des fours à pain.

Restauration sur place avec choucroute et grillades. De 7h à 18h dans le bourg.

Entrée libre.

2€ le ml pour les exposants.

Réservation d’un stand: 06 67 76 83 23 – 06 46 39 72 02. Le Bourg Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe

dernière mise à jour : 2022-04-21 par OT d’Aixe-sur-Vienne

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Priest-sous-Aixe Autres Lieu Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe Adresse Le Bourg Ville Saint-Priest-sous-AixeSaint-Priest-sous-Aixe lieuville Le Bourg Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe Departement Haute-Vienne

Vide-greniers de la Fête du pain et de la bière Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe 2022-05-01 was last modified: by Vide-greniers de la Fête du pain et de la bière Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe 1 mai 2022 Haute-Vienne Saint-Priest-sous-Aixe

Saint-Priest-sous-AixeSaint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne