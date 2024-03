Vide-greniers de la fête au lac Lauzun, samedi 13 juillet 2024.

Vide-greniers de la fête au lac Lauzun Lot-et-Garonne

À l’occasion de fête au lac, venez nombreux au vide-greniers organisé par le Comice Agricole afin de vous permettre de trouver votre bonheur et donner une seconde vie à de nombreux articles ! Restauration et restauration sur place.

À l’occasion de fête au lac, venez nombreux au vide-greniers organisé par le Comice Agricole afin de vous permettre de trouver votre bonheur et donner une seconde vie à de nombreux articles ! Restauration et restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 06:00:00

fin : 2024-07-13

au lac

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Vide-greniers de la fête au lac Lauzun a été mis à jour le 2024-03-11 par OT du Pays de Lauzun