Vide-greniers de la Croix Rouge Saint-Arnoult Saint-Arnoult Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Arnoult

Vide-greniers de la Croix Rouge Saint-Arnoult, 7 août 2022, Saint-Arnoult. Vide-greniers de la Croix Rouge Le long de la Touques Avenue Michel d’Ornano Saint-Arnoult

2022-08-07 06:00:00 06:00:00 – 2022-08-07 18:00:00 18:00:00 Le long de la Touques Avenue Michel d’Ornano

L'union locale de la Croix Rouge organise un vide-greniers au profit de ses œuvres sociales à Saint-Arnoult. 
Buvette et restauration sur place.

