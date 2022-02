VIDE-GRENIERS DE JARZÉ Jarzé Villages Jarzé Villages Catégories d’évènement: Jarzé Villages

Maine-et-Loire

VIDE-GRENIERS DE JARZÉ Jarzé Villages, 20 mars 2022, Jarzé Villages. VIDE-GRENIERS DE JARZÉ Jarzé Villages

2022-03-20 09:00:00 – 2022-03-20 18:00:00

Jarzé Villages Maine-et-Loire Infos sur la page Facebook de l’Ape Du Grand Noyer. Traditionnel vide-greniers organisé par l’APE de Jarzé apegrandnoyer49@gmail.com +33 6 52 58 53 17 Infos sur la page Facebook de l’Ape Du Grand Noyer. Jarzé Villages

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Jarzé Villages, Maine-et-Loire Autres Lieu Jarzé Villages Adresse Ville Jarzé Villages lieuville Jarzé Villages Departement Maine-et-Loire

Jarzé Villages Jarzé Villages Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jarze-villages/

VIDE-GRENIERS DE JARZÉ Jarzé Villages 2022-03-20 was last modified: by VIDE-GRENIERS DE JARZÉ Jarzé Villages Jarzé Villages 20 mars 2022 Jarzé Villages maine-et-loire

Jarzé Villages Maine-et-Loire