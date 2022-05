Vide-greniers de Concorès Concorès Concorès Catégories d’évènement: 46310

2022-06-19 – 2022-06-19

Concorès 46310 Concorès 2 EUR 2 Réservation des emplacements au 06 33 31 25 43 ou 06 83 57 28 84 Venez chiner! Vous trouverez peut-être l’objet tant attendu, on ne sait jamais……! Réservation des emplacements au 06 33 31 25 43 ou 06 83 57 28 84 ©Photo by Nikola Đuza on Unsplash

