Maine-et-Loire Baracé Vide-greniers du comité des fêtes de 7h30 à 18h à l’Espace Lino Ventura.

Et dès 6h pour l’installation des stands des exposants. 4€ les 3m linéaires pour les particuliers

18€ les 6m linéaires pour les professionnels

Restauration et buvette sur place

