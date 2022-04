Vide-greniers de AUBE Aube Aube Catégories d’évènement: Aube

Aube Orne Vide-greniers organisé par le comité des fêtes d’Aube, dimanche 1er mai de 8 h à 18 h, dans les rues jouxtant la salle des fêtes. Accueil des exposants à partir de 6 h. Tarifs : 2 € / 3 mètres + 1 € le mètre supplémentaire. Vide-greniers organisé par le comité des fêtes d’Aube, dimanche 1er mai de 8 h à 18 h, dans les rues jouxtant la salle des fêtes. Accueil des exposants à partir de 6 h. Tarifs : 2 € / 3 mètres + 1 € le mètre supplémentaire. comitedesfetesaube@gmail.com +33 6 18 89 80 51 Vide-greniers organisé par le comité des fêtes d’Aube, dimanche 1er mai de 8 h à 18 h, dans les rues jouxtant la salle des fêtes. Accueil des exposants à partir de 6 h. Tarifs : 2 € / 3 mètres + 1 € le mètre supplémentaire. Aube

