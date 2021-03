Vide-greniers d’avril, 11 avril 2021-11 avril 2021, Kermaria-Sulard. Vide-greniers d’avril 2021-04-11 08:00:00 – 2021-04-11 17:00:00

Kermaria-Sulard Côtes d’Armor Kermaria-Sulard Dédicace d’auteur, exposition de voitures anciennes et d’art numérique, tombola grâce à notre partenaire, la Place des Chineurs (Lannion), destinée aux visiteurs comme aux exposants.

En extérieur ou en intérieur (selon restrictions et réglementations en vigueur), nous mettrons tout en œuvre pour vous permettre de vivre cet événement en toute sécurité.

Réservez dès maintenant votre emplacement. comanim.ks@outlook.com +33 6 37 35 31 24

