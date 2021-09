Argentré Argentré Argentré, Mayenne VIDE-GRENIERS D’ARGENTRÉ | ORGANISÉ PAR L’AMICALE LAÏQUE DES ÉCOLES PUBLIQUES Argentré Argentré Catégories d’évènement: Argentré

Argentré Mayenne Argentré Pour bien débuter cette nouvelle année scolaire, l’Amicale Laïque des écoles publiques d’Argentré organise son traditionnel vide grenier ! Buvette et restauration sur place. Infos pratiques :

Tout publicTarif(s) : Gratuit

Inscriptions exposants : https://www.helloasso.com dernière mise à jour : 2021-08-31 par

