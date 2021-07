Dammarie-en-puisaye Dammarie en Puisaye Dammarie-en-puisaye Vide-greniers Dammarie en Puisaye Dammarie-en-puisaye Catégorie d’évènement: Dammarie-en-puisaye

Dammarie en Puisaye, le dimanche 25 juillet à 07:00

Venez chiner à Dammarie-en-Puisaye dès 7h ! Vide-greniers sans réservation organisé par la Bibliothèque sans réservation préalable. Restauration sur place par un producteur de la commune. venez chiner ! Dammarie en Puisaye La Maltournee, Dammarie-en-puisaye Dammarie-en-puisaye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T07:00:00 2021-07-25T18:00:00

