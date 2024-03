Vide-greniers Courseulles-sur-Mer, dimanche 14 avril 2024.

vide-greniers de quartier à Courseulles sur Mer, le 14 avril 2024, Rues du point du jour, du Docteur Tourmente, des Acacias et du Petit Parc.

3€ le mètre, résa au 06 73 67 50 60

Exposants du quartier, de la ville, et occasions nautiques possibles. Pas de professionnels.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 06:00:00

fin : 2024-04-14 18:30:00

Rues du Point du jour, Docteur Tourmente, Acacias, Petit Parc

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie glissesdenacre@gmail.com

L’événement Vide-greniers Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-26 par Calvados Attractivité